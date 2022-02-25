Об участии солдат-срочников в пресечении массовых беспорядков рассказали в Нацгвардии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об участии военнослужащих срочной службы в пресечении массовых беспорядков рассказал в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций начальник отдела организационно-мобилизационного управления Национальной гвардии РК полковник Фархат Айдарбаевв, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 Закона «О Национальной гвардии», одна из задач, стоящих перед Национальной гвардией – участие, совместно с органами внутренних дел, в охране общественного порядка и пресечении массовых беспорядков, обеспечении общественной безопасности и правовых режимов чрезвычайного и военного положения, антитеррористической операции, участие в ней, а также участие в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, и их последствий. Соответственно, Национальная гвардия будет участвовать во всех мероприятиях, которые указаны законом, и для граждан Казахстана, в соответствии со статьей 36 Конституции, священный долг – защита конституционного строя, защита Отечества», – сказал представитель Нацгвардии, отвечая на вопросы журналистов о возможности освобождения военнослужащих срочной службы от участия в пресечении общественных беспорядков.
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