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Об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал Берик Асылов

Автор:  
Серик Сабеков
14 Марта 2022, 11:39
Об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал Берик Асылов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О криминальной группировке Армана Джумагельдиева по прозвищу «Дикий Арман», рассказал Генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, под стражей Джумагельдиев – так называемый «Дикий Арман» и 14 членов его группировки. Таким людям терять было нечего, и они легко шли на различные преступления - громили магазины, занимались мародерством, нападали на административные здания», - сказал Берик Асылов.

Всего, как отметил глава высшего надзорного органа, на причастность к совершенным преступлениям проверено более 22 тысяч лиц.

Ранее сообщалось, что общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

Ранее, 7 февраля, на брифинге в СЦК начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров сообщил о том, что преступная группировка криминального авторитета по прозвищу «Дикий Арман» похитила и насильно удерживала 24 мирных жителя во время январских событий. Также он уточнил место, где находится криминальный авторитет по прозвищу «Дикий Арман». Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети.

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