Об ответственности за призывы к вооруженным конфликтам напомнили в прокуратуре Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Кызылординской области обратились к жителям региона из-за призывов к вооруженным конфликтам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Как сообщили в областной прокуратуре, в последнее время в социальных сетях и интернет-ресурсах распространяются агитационные материалы о призыве иностранных и казахстанских граждан к вооруженному конфликту в других странах.

Наемные военные группы активно собирают людей и заинтересовывают их солидной заработной платой и вознаграждением.

«Для граждан, участвующих в вооруженном конфликте, предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 170 Уголовного кодекса Республики Казахстан, вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, если такие деяние повлекут гибель людей или иные тяжкие последствия, то такие деяния наказываются лишением свободы до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества квалифицируется по статье 172 Уголовного кодекса и наказывается лишением свободы на срок от 5 до 9 лет», - сказано в сообщении прокуратуры.

В целях обеспечения законности и общественной безопасности, профилактики правонарушений, а также защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь статьей 40 Конституционного закона «О прокуратуре», граждан призвали не поддаваться провокациям и неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства.

«Правоохранительные органы пресекают любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимают предусмотренные законом меры по их недопущению», - заключили в ведомстве.