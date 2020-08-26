Об ответственности за несоблюдение ПДД напомнил самокатчикам и велосипедистам аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За несоблюдение правил дорожного движения передвигающихся на самокатах и велосипедах могут привлечь к административной ответственности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом аким города Бакытжан Сагинтаев заявил в прямом эфире передачи «Akimat Live» на телеканале «Алматы», отвечая на вопросы алматинцев.

Во время эфира акиму задали вопрос касательно несоблюдения правил дорожного движения самокатчиками и велосипедистами.

«Самокатчики и велосипедисты такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты, и должны соблюдать все правила дорожного движения. Они точно так же должны пропускать пешеходов. Скорость у самокатчиков большая, и велосипедисты не на малой скорости передвигаются. Мы приветствуем, чтобы люди передвигались на самокатах и велосипедах, но надо соблюдать правила», - сказал аким.

Кроме того, глава города дал поручение начальнику департамента полиции проконтролировать этот вопрос.

«Давайте понаблюдаем, поставим сотрудника дорожной полиции, а вообще необходимо сразу устанавливать камеры «Сергек», чтобы фиксировать нарушителей, а потом наказывать их», - заявил аким.