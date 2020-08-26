Об ответственности за несоблюдение ПДД напомнил самокатчикам и велосипедистам аким Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За несоблюдение правил дорожного движения передвигающихся на самокатах и велосипедах могут привлечь к административной ответственности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом аким города Бакытжан Сагинтаев заявил в прямом эфире передачи «Akimat Live» на телеканале «Алматы», отвечая на вопросы алматинцев.
Во время эфира акиму задали вопрос касательно несоблюдения правил дорожного движения самокатчиками и велосипедистами.
«Самокатчики и велосипедисты такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты, и должны соблюдать все правила дорожного движения. Они точно так же должны пропускать пешеходов. Скорость у самокатчиков большая, и велосипедисты не на малой скорости передвигаются. Мы приветствуем, чтобы люди передвигались на самокатах и велосипедах, но надо соблюдать правила», - сказал аким.
Кроме того, глава города дал поручение начальнику департамента полиции проконтролировать этот вопрос.
«Давайте понаблюдаем, поставим сотрудника дорожной полиции, а вообще необходимо сразу устанавливать камеры «Сергек», чтобы фиксировать нарушителей, а потом наказывать их», - заявил аким.
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