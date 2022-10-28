Об ответственности за нарушения предвыборной агитации напомнил прокурор СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокурор Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов обратился к жителям региона. Глава надзорного органа напомнил об ответственности за нарушения порядка и условий предвыборной агитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращение прокурора области появилось на официальной странице ведомства в Instagram . Б.Таймбетов сообщил, что пока нарушений выборного законодательства в регионе не зафиксировали. Он подчеркнул, что порядок проведения предвыборной агитации определен Законом «О выборах в Республике Казахстан» и несоблюдение установленных норм влечет административную ответственность.

«В Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях - девять статей за нарушения порядка и условий предвыборной агитации, которые предусматривают штрафы. Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права, относится к исключительной компетенции прокурора. Дела данной категории рассматриваются судами. Граждане по всем вышеуказанным статьям могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд. В этом случае дела сразу рассматриваются судами, но с участием прокурора», - прокомментировал Б.Таймбетов.

Он обратил внимание на необходимость соблюдения требований к исходным данным на агитационных материалах. Все они должны содержать сведения об организации, их выпустившей, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачены услуги.

«По каждому факту нарушения будут приниматься предусмотренные действующим законодательством правовые меры», - добавил прокурор области.