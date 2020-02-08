Об ответственности за ложную информацию напомнили в Генпрокуратуре в связи с событиями в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ответственности за распространение ложной информации напомнили в Генеральной прокуратуре РК в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельные лица искажают произошедшие события, распространяя заведомо ложную информацию с призывом к противоправным действиям. В этой связи, в целях обеспечения законности, общественной безопасности и предупреждения правонарушений, обращаюсь ко всем жителям страны: Конституция РК запрещает любые действия, способные нарушить межнациональное согласие. Несоблюдение данного требования Конституции влечет уголовную ответственность за умышленные действия по возбуждению национальной вражды и розни, организацию массовых беспорядков и распространение заведомо ложной информации», - заявил заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев на брифинге в СЦК.

В этой связи представитель Генрокуратуры призвал граждан к спокойствию.

«В этой связи призываю граждан соблюдать спокойствие, не поддаваться на провокации и не способствовать распространению сведений, не соответствующих действительности», - подчеркнул Булат Дембаев.

Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.







