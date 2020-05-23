Об ответственности за коррупцию подчиненных напомнили руководителям министерств в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Онлайн-совещание с участием первого заместителя Председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова и руководящего состава министерств иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития состоялось в Антикоррупционной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие проведено в рамках системной работы по разъяснению новых антикоррупционных мер по поправкам о персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, введенных в законодательство по поручению Главы государства. В ходе своего выступления Олжас Бектенов остановился на механизме реализации введенных норм – кто должен подавать в отставку, за кого, в какие сроки и так далее.

Также он озвучил коррупционные риски в разрезе каждого из присутствующих министерств.

«В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития коррупции наиболее подвержены сферы транспортного контроля, автомобильных дорог и строительства. Несмотря на принимаемые руководством Министерства меры, ситуация кардинально не меняется. По результатам антикоррупционного мониторинга за 2019 год Министерство вошло в топ-5 наиболее коррумпированных структур, осуждено 20 лиц», - сказал Олжас Бектенов.

Как отмечается, об имеющихся коррупционных рисках в деятельности МИД свидетельствует уголовно-следственная практика. Антикоррупционной службой к уголовной ответственности по фактам коррупции привлекли 5 должностных лиц Министерства и его подведомственных организаций.

«За непринятие мер по предупреждению коррупции в соответствии с действующим законодательством руководители госорганов несут как дисциплинарную, так и административную ответственность», - резюмировал О. Бектенов.