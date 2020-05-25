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Об отставке за коррупцию подчиненных напомнили сельским акимам в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба провела семинар для чиновников, впервые назначенных на руководящую должность, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, среди слушателей были и акимы сельских округов.
«Сегодня в национальное антикоррупционное движение вовлечены все заинтересованные группы: школьники, студенты, преподаватели, государственные служащие, предприниматели, независимые эксперты, волонтеры. Развитие страны возможно только посредством совместных усилий. Для того чтобы общество развивалось, необходимо следовать определенным принципам добропорядочности. Это ежедневный труд», - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы области Нурлан Жахин.
Он напомнил молодым руководителям об ответственности за поступки подчиненных. В частности, о механизме отставки, если те совершат коррупционное правонарушение.
«Проводится целенаправленная, скрупулезная работа по выявлению и искоренению коррупционных рисков в организациях образования, государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора. Принят пакет важных законодательных инициатив, усилена роль общественности в противодействии коррупции», - подчеркнул Н. Жахин.
В регионе уже есть факты отставки руководителей управлений, чьи подчиненные попались на взятках. В прошлом году уволился руководитель управления финансов, в нынешнем – управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
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