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Об открытии международных рейсов пока не говорим - главный санврач

26 Мая 2020 17:18
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Об открытии международных рейсов пока не говорим - главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Министерства здравоохранения РК в рубрике «МИНЗДРАВ СООБЩАЕТ» разъяснила, будут ли открываться международные рейсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Об открытии международных рейсов пока мы не говорим. Признание справки ПЦР связано с тем, что на протяжении всего времени принимаются меры по возврату казахстанцев, которые хотят вернуться в страну. Государство предпринимает меры по их возврату. Сегодня некоторые из них имеют справки ПЦР-тестирования. Поэтому, при наличии справки о прохождении теста методом ПЦР, мы не помещаем жителей в карантинный стационар, но это касается только авиапассажиров. Пока мы признаем справку тех, кто прилетает авиарейсом», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Отметим, ранее были внесены изменения в постановление Главного государственного санитарного врача РК. Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, РК, изолируются на домашний карантин в течение 14 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре. При этом эти лица не изолируются в карантинном стационаре до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.



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Ключевые слова: Транспорт, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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