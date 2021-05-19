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Об открытии кружков в шаговой доступности рассказали в Минкультуры

19 Мая 2021 16:07
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Об открытии кружков в шаговой доступности рассказали в Минкультуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов ответил на вопрос журналиста об открытии спортивных и творческих кружков в шаговой доступности для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Указанное поручение Главы государства, которое нашло свое отражение в законе, направлено на то, чтобы любой ребенок в шаговой доступности мог посетить кружок или спортивную секцию. Мы ожидаем и уверены в том, что бизнес ответит на эту меру, начнет создавать новую спортивную инфраструктуру, тренера обретут соответствующую работу, а дети – возможность заниматься спортом и музыкой», - пояснил вице-министр.

Он также отметил, что сегодня не всегда у родителей есть возможность в шаговой доступности записать ребенка в секцию или кружок.

«Но при реализации данного закона уже видим со стороны бизнеса, профильных организаций активность. Они уже создают инфраструктуру», - добавил Ерлан Кожагапанов.


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#Спорт   #Минкультуры   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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