Об открытии кружков в шаговой доступности рассказали в Минкультуры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов ответил на вопрос журналиста об открытии спортивных и творческих кружков в шаговой доступности для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Указанное поручение Главы государства, которое нашло свое отражение в законе, направлено на то, чтобы любой ребенок в шаговой доступности мог посетить кружок или спортивную секцию. Мы ожидаем и уверены в том, что бизнес ответит на эту меру, начнет создавать новую спортивную инфраструктуру, тренера обретут соответствующую работу, а дети – возможность заниматься спортом и музыкой», - пояснил вице-министр.
Он также отметил, что сегодня не всегда у родителей есть возможность в шаговой доступности записать ребенка в секцию или кружок.
«Но при реализации данного закона уже видим со стороны бизнеса, профильных организаций активность. Они уже создают инфраструктуру», - добавил Ерлан Кожагапанов.
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