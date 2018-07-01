Об освоении бюджета рассказали в управлении финансов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2018 года расходная часть бюджета области исполнена на 99,7%, остатки бюджетных средств составили 410,6 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления финансов, остатки неиспользованных средств республиканского бюджета составили 64,5 млн тенге, из которых 3,3 млн тенге не освоены в связи с неутверждением Правил предоставления грантов для реализации новых бизнес-идей по программе занятости.

Еще 2,6 млн тенге не освоено по оплате консультантам по социальной работе. Экономия средств республиканского бюджета составила 13,7 млн тенге. А выделенные средства из резерва Правительства РК на ликвидацию ЧС в сумме 44,4 млн тенге по Зыряновскому, Аягозскому, Шемонаихинскому районам будут освоены в июле - проводятся работы по оформлению документов для восстановления пострадавшего жилья.

По словам руководителя управления финансов Лязизы Кенжетаевой, в местный бюджет вернутся 346, 1 млн тенге, в том числе 98,8 млн тенге - по причине отсутствия актов.

60,9 млн.тенге - общая сумма экономии по фонду оплаты труда, по госзакупкам (по всем областным управлениям, городам и районам).

Л.Кенжетавева отмечает, что конкурсные процедуры могут повлиять на освоение средств и во втором полугодие.

В целом по области до конца года предстоит освоить по плану 192,7 млрд тенге, в том числе - строительству и реконструкции объектов 56,1 млрд тенге.

Задачами на второе полугодие 2018 года являются завершение конкурсных процедур по 20 объектам до 15 августа. Также необходимо за 9 месяцев обеспечить освоение бюджетных средств не ниже 99,9%, а по итогам года - освоить в полном объеме.