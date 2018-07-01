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Об освоении бюджета рассказали в управлении финансов ВКО

23 Июля 2018 12:22 169
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Об освоении бюджета рассказали в управлении финансов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2018 года расходная часть бюджета области исполнена на 99,7%, остатки бюджетных средств составили 410,6 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации областного управления финансов, остатки неиспользованных средств республиканского бюджета составили 64,5 млн тенге, из которых 3,3 млн тенге не освоены в связи с неутверждением Правил предоставления грантов для реализации новых бизнес-идей по программе занятости.

Еще 2,6 млн тенге не освоено по оплате консультантам по социальной работе. Экономия средств республиканского бюджета составила 13,7 млн тенге. А выделенные средства из резерва Правительства РК на ликвидацию ЧС в сумме 44,4 млн тенге по Зыряновскому, Аягозскому, Шемонаихинскому районам будут освоены в июле - проводятся работы по оформлению документов для восстановления пострадавшего жилья.

По словам руководителя управления финансов Лязизы Кенжетаевой, в местный бюджет вернутся 346, 1 млн тенге, в том числе 98,8 млн тенге - по причине отсутствия актов.

60,9 млн.тенге - общая сумма экономии по фонду оплаты труда, по госзакупкам (по всем областным управлениям, городам и районам).

Л.Кенжетавева отмечает, что конкурсные процедуры могут повлиять на освоение средств и во втором полугодие.

В целом по области до конца года предстоит освоить по плану 192,7 млрд тенге, в том числе - строительству и реконструкции объектов 56,1 млрд тенге.

Задачами на второе полугодие 2018 года являются завершение конкурсных процедур по 20 объектам до 15 августа. Также необходимо за 9 месяцев обеспечить освоение бюджетных средств не ниже 99,9%, а по итогам года - освоить в полном объеме.

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Экономика,
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Автор:

Людмила Малько

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