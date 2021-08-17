Об остатках вакцины рассказали в ДСЭК Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области остаток вакцин составляет свыше 135 тысяч доз первого и второго компонентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля с начала года в Алматинскую область поступило 689 255 доз первого компонента вакцины.
«Из них 598 745 доз – Гам Ковид Вак, 39 500 доз - Хаят Вак, 13 010 доз – КазВак, 28 000 доз – Коронавак и 10 000 – синофарм. На сегодняшний день в Алматинской области осталось 66 413 доз вакцины I компонента (Гам Ковид и синофарм)», - сообщили в ДСЭК.
Второго компонента вакцины поступило 557 415 доз. Из них 466 905 доз – Гам Ковид Вак, 39 500 доз – Хаят вак, 13 010 доз – КазВак, 28 000 доз – КоронаВак и 10 000 доз – синофарм. На сегодняшний день второго компонента вакцины осталось 69 337 доз.
Первым компонентом вакцинировано 622 842 человек, вторым – 488 078. Среди вакцинированных - государственные служащие – 12 146, медицинские работники – 23 559, педагоги – 38 962, лица с хроническими заболеваниями – 5 362 и представители других сфер деятельности – 494 254 человек.
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