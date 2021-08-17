+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об остатках вакцины рассказали в ДСЭК Алматинской области

17 Августа 2021 14:45
Поделиться:
Об остатках вакцины рассказали в ДСЭК Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области остаток вакцин составляет свыше 135 тысяч доз первого и второго компонентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 10 тысяч человек вакцинированы в Алматы за сутки
Почти 280 тысяч костанайцев получили вакцину от COVID-19 Увеличились темпы прироста КВИ в Алматинской области Более 214 тысяч североказахстанцев вакцинировались от СOVID-19

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля с начала года в Алматинскую область поступило 689 255 доз первого компонента вакцины.

«Из них 598 745 доз – Гам Ковид Вак, 39 500 доз - Хаят Вак, 13 010 доз – КазВак, 28 000 доз – Коронавак и 10 000 – синофарм. На сегодняшний день в Алматинской области осталось 66 413 доз вакцины I компонента (Гам Ковид и синофарм)», - сообщили в ДСЭК.

Второго компонента вакцины поступило 557 415 доз. Из них 466 905 доз – Гам Ковид Вак, 39 500 доз – Хаят вак, 13 010 доз – КазВак, 28 000 доз – КоронаВак и 10 000 доз – синофарм. На сегодняшний день второго компонента вакцины осталось 69 337 доз.

Первым компонентом вакцинировано 622 842 человек, вторым – 488 078. Среди вакцинированных - государственные служащие – 12 146, медицинские работники – 23 559, педагоги – 38 962, лица с хроническими заболеваниями – 5 362 и представители других сфер деятельности – 494 254 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Более 10 тысяч человек вакцинированы в Алматы за сутки
Почти 280 тысяч костанайцев получили вакцину от COVID-19
Увеличились темпы прироста КВИ в Алматинской области
Более 214 тысяч североказахстанцев вакцинировались от СOVID-19
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
3 ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
4 Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
5 Какие карантинные меры будут в школах Алматы
6 Алматы занял второе место среди «умных» городов СНГ
Читайте также
10 заведений нарушили режим карантина в Алматы за сутки
Увеличились темпы прироста КВИ в Алматинской области
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Какие карантинные меры будут в школах Алматы
Алматы занял второе место среди «умных» городов СНГ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив