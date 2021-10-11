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    12:29, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об особо опасных инфекциях в Казахстане рассказал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О природных очагах особо опасных инфекций в Казахстане рассказал министр здравоохранения РК Алесей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории Казахстана имеются природные очаги особо опасных инфекций: чумы, туляремии, почвенные очаги сибирской язвы, Конго-Крымской геморрагической лихорадки, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других», - сказал Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе.

    Согласно озвученным данным, природные очаги чумы занимают 39% территории республики. Противочумной службой ежегодно проводится эпизоотологический мониторинг и на территориях, где выявляется активность природных очагов проводятся профилактические мероприятия, в том числе вакцинация.

    «За последние 3 года заболеваемость Конго-Крымской геморрагической лихорадкой сохраняется на одном уровне. За истекший период года зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания. Ежегодно в Республике Казахстан регистрируются спорадические случаи сибирской язвы среди населения. За истекший период 2021 года в Республике Казахстан зарегистрировано 17 случаев сибирской язвы среди населения 6-ти областей», - сообщил Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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