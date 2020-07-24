Об особенностях совершения жертвоприношения рассказал Верховный муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с пандемией, часть мяса не будет забирать человек, совершающий жертвоприношение, все три части мяса будем раздавать нуждающимся семьям. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая мнение нашего народа, опираясь на международный опыт, в этом году запустили сайт для совершения жертвоприношения в режиме онлайн. С сегодняшнего дня начинает работать сайт Qurban2020.muftyat.kz . Каждый человек может заказать онлайн-жертвоприношение. До 30 июля будем принимать заказы. Такая же практика совершения жертвоприношения есть в Турции, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах и в ряде мусульманских стран. Особенностью является то, что мясо животного, принесенного в жертву, раздается нуждающимся», - пояснил Верховный муфтий.

Он также отметил, что в условиях пандемии не будет возможности самим выбрать скот, присутствовать в церемонии совершения жертвоприношения.

«В любой электронной системе бывают неполадки. Просим с пониманием отнестись, если заметите технические неполадки. Сайт Qurban2020.muftyat.kz запускается, не потому что мы хотим сделать на этом деньги в такой трудный период, мы просто учитываем возможности наших граждан. Цель Духовного управления мусульман Казахстана - организовать и создать все возможные условия, чтобы граждане могли совершать жертвоприношение. В условиях пандемии не будет возможности самим выбрать скот, присутствовать в церемонии совершения жертвоприношения. Этот проект мы предложили, учитывая карантинные меры. Даст Аллах, в следующем году мы также будет использовать эту систему. Наша обязанность – только раздать мясо животного, принесенного в жертву, нуждающимся», - подчеркнул он.

Как рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, в связи с пандемии, часть мяса не будет забирать человек, совершающий жертвоприношение, все три части мяса будут раздавать нуждающимся семьям.

«До этого времени граждане, которые совершали жертвоприношение, разделяли мясо на три части, одну часть оставляли, чтобы провести ас на Курбан айт. В связи с пандемией, часть мяса не будет забирать человек, совершающий жертвоприношение, все три части мяса будут раздавать нуждающимся семьям. Государство оказывает поддержку для проведения онлайн-жертвоприношений. В каждой области будет открыто специальное место для жертвоприношения. Мы будем соблюдать все санитарные требования. В этот трудный период просим не завышать цены на скот и не думать о собственной выгоде. Призываем всех учитывать положение народа», - обратился к казахстанцам председатель Духовного управления мусульман Казахстана.