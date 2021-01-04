Об особенностях предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов рассказал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор юридических наук, профессор Есберген Алауханов рассказал, в чем заключаются особенности выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в этом году, и чем они отличаются от предыдущих выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы-2021 года отличаются тем, что есть несколько новшеств. Впервые в Казахстане внедряется 30% квота для женщин и молодежи. Кандидаты в депутаты маслихата впервые на местах проводят дебаты. Раньше такого не было. Дебаты предусматривались только для кандидатов в депутаты Мажилиса. Мы - законопослушный народ. Пока никаких интриг, излишних вопросов нет. Я думаю, и не предстоит. Во время пандемии очень хорошо проводится агитационная работа. Поэтому, думаю, что мы дружно, соблюдая все требования закона, проведем выборы 2021 года», - сказал Есберген Алауханов в рамках круглого стола «Сайлау-2021: үгіт-насихат трендтері» в Нур-Султане.

В связи с пандемией, как отметил Есберген Алауханов, работа проходит в рамках нового формата. По словам спикера, на данном этапе все разъяснительные работы по выборам проводятся в формате онлайн.

Напомним, очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов пройдут в Казахстане 10 января 2021 года.