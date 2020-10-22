Об особенностях предстоящих парламентских выборов рассказал Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель народно-демократической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков прокомментировал выступление Главы государства касательно предстоящих парламентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент сказал о конституционных сроках проведения выборов. Поскольку предыдущие выборы прошли в марте 2016 года, и срок полномочий заканчивается, нужно объявлять за 5 месяцев. Поэтому и было принято решение», - сказал Толеутай Рахимбеков в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Он отметил, что в самом заявлении Президента внимание было акцентировано на трех особенностях предстоящих выборов.

«Во-первых, депутатов маслихатов будут избирать по спискам политических партий. Я был в составе рабочей группы Мажилиса, которая принимала этот закон, еще тогда я говорил, что в принципе это активизирует деятельность политических партий в регионах. Потому что надо будет работать с электоратом, выдвигать кандидатов и т.д. Во-вторых, впервые было введено понятие «парламентская оппозиция». И в-третьих, что немаловажно, установление обязательной квоты в 30% для женщин и молодежи до 29 лет», - перечислил спикер.

«Это тоже будет стимулировать продвижение именно молодых кандидатов в депутаты и женщин. Это главные особенности предстоящих выборов, я считаю, что это очень хорошо», - заключил Т. Рахимбеков.