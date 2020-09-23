Об особенностях осеннего призыва в Вооруженные Силы рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжается призыв на срочную воинскую службу. В рамках осенней призывной кампании планируется призвать около 700 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в сборных пунктах военкоматов размещены медицинские посты. В состав областных медицинских комиссий включены врачи-инфекционисты. Перед отправкой призывников в воинские части в обязательном порядке проводится лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. А по прибытию в части молодое пополнение помещается на двухнедельный карантин, во время которого проводится медицинское обследование», - рассказал заместитель начальника департамента по делам обороны Атырауской области Айдос Амангалиев.

Пояснив, что в ходе отбора и распределения призывников учитываются состояние здоровья, специальности, полученные ими до призыва. Наиболее подготовленные в физическом отношении, морально и психологически стойкие молодые люди смогут попасть в подразделения морской пехоты, десантно - штурмовых войск и военно-морских сил.

Напомним, что осенний призыв начался в Казахстане 1 сентября и закончится в конце декабря текущего года, когда последние команды призывников отправятся на службу в части.