Об особенностях новых форм управления жилыми домами рассказали эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой реформе в сфере жилищно-коммунального хозяйства по переходу на новые формы управления многоквартирными жилыми домами, рассказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу более расширенно рассказать о новых механизмах управления многоквартирными жилыми домами: объединение собственников имущества и простого товарищества, сокращенно ОСИ и ПТ. ОСИ – это юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, образованное собственниками квартир, нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома, осуществляющее управление объектом кондоминиума, финансирующее его содержание и обеспечивающее его сохранность», - сказал Нурбек Сериков на брифинге в СЦК.

Простое товарищество, по его словам, не является юридическим лицом, действует на основе договора о совместной деятельности, заключаемого всеми собственниками квартир, нежилого помещения.

«Созданные новые формы управления будут работать по принципу «один дом – одно ОСИ – один счет». Каждое ОСИ будет открывать собственный текущий и сберегательный счет. Таким образом, данный принцип предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом», - добавил Нурбек Сериков.







