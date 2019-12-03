Об особенностях новой программы развития регионов рассказал глава МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об особенностях новой Государственной программы развития регионов рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенностью программы-2025 является развитие «центров роста», их приоритетное финансирование. В рамках реализации программы будут синхронизированы государственные программы «Нурлы жер», «Нурлы жол» и другие, программы развития территорий, комплексные планы, стратегии», - сказал Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.

Министр добавил, что за счет реализации комплексных мероприятий будет достигнута экономическая концентрация трудовых, финансовых ресурсов.

«Будет сформирован емкий рынок для сельских производителей, обеспечен рост несырьевого ВВП. Улучшится транспортная связанность. Это даст синергетический эффект для роста всех регионов», - подчеркнул Руслан Даленов.

Глава МНЭ также отметил, что выделены новые направления программы: р азвитие центров роста через урбанизированные зоны; м одернизация опорных и спутниковых сел в рамках «Ауыл – Ел бесігі»; в недрение Системы региональных стандартов для улучшения качества жизни населения.

«На сегодня определены центры роста. В рамках проекта «Ауыл – Ел беcігі» будут модернизированы 3 477 сел, где проживает 90% сельчан, или почти 7 млн человек. Они получат доступ к качественной инфраструктуре. Это сети водо-, электро-, теплоснабжения, дороги, школы, больницы и другие. Жизнь на селе станет лучше и привлекательнее, что отразится на повышении качества жизни сельчан», сказал Руслан Даленов.

Министр также сообщил, что были определены критерии приоритетности в рамках программы.

«Финансирование будет направлено на базовую инженерную инфраструктуру и социальные объекты. Финансирование государственных и местных программ будет нацелено на максимальное создание комфортных условий для жизни людей», - резюмировал Руслан Даленов.