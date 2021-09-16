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    14:54, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об особенностях лечения КВИ у беременных и кормящих женщин рассказала врач

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре Алматы в этом году наблюдали 279 беременных женщин с КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Коронавирус и другие респираторные заболевания у беременных протекают тяжелее и дают осложнения. Схема лечения таких женщин, как правило, отличается. Подробно о беременности и родах пациенток с COVID-19 на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы рассказала врач-гинеколог Перинатального центра Управления общественного здоровья города Алматы Асель Омаркулова.

    Врач-гинеколог рассказала, что организм беременных женщин более восприимчив к простудным инфекционным заболеваниям, в том числе и КВИ.

    К примеру, в этом году в инфекционном отделении перинатального центра Алматы пролечены 279 беременных женщин и 8 новорождённых детей, роды приняты у 191 женщины. Врачи работали с роженицами из группы высокого риска, у которых начались преждевременные роды на сроке от 22 до 33 недель.

    А. Омаркулова рассказала об особенностях лечения коронавируса у беременных и кормящих женщин. По ее словам, беременные, страдающие хроническими заболеваниями легких, печени, почек, артериальной гипертензией, ожирением, перенесшие онкологические заболевания, составляют группу особо высокого риска по развитию тяжелых форм COVID-19 и должны находиться на амбулаторном лечении.

    «Во время беременности растущий плод начинает давить на легкие и сердце женщины, при этом затрудняя циркуляцию крови. В случае если будущая мать тяжело болеет COVID-19, это может ухудшить ее состояние и затруднить дыхание. В таких случаях врачи очень внимательно следят за женщиной в больнице. Как правило, у таких пациенток быстрое развитие дыхательной недостаточности, повышенный риск развития невынашивания и преждевременных родов. Очень высок риск развития перинатальных осложнений», - рассказала врач-гинеколог.

    А. Омаркулова добавила, что показанием для экстренной госпитализации в стационар является лихорадка и температура +38 С и выше в течение 5 дней, устойчивая к жаропонижающим препаратам, одышка при обычных бытовых нагрузках, разговоре, нарастающего характера, снижение сатурации.

    Беременных, рожениц и родильниц с тяжелой и критической степенью тяжести COVID-19 наблюдает мультидисциплинарная команда перинатального центра города Алматы в составе акушера-гинеколога, специалистов по перинатальной, неонатальной, интенсивной терапии.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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