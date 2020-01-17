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Об основных изменениях в КоАП рассказал представитель Верховного суда

17 Января 2020 19:23
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Об основных изменениях в КоАП рассказал представитель Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК Аслан Тукиев рассказал об основных изменениях, которые претерпевает Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Кодекс об административных правонарушениях всегда находится на втором плане по отношению к Уголовному кодексу, ему не всегда уделяется должное внимание. Поэтому КоАП является объектом многочисленных изменений. В 2014 году я возглавлял рабочую группу, которая готовила новый проект кодекса. И с тех пор он повторяет траекторию развития прошлого кодекса, в него вносятся сотни изменений», - сказал Аслан Тукиев на круглом столе «О внесении изменений и дополнений в КоАП РК» в суде города Нур-Султана.

По его словам, ранее предполагалось, что изменения будут вноситься только один раз в год.

«Теперь же предполагается, что изменения в КоАП можно внести только отдельным законопроектом. Это означает, что будет основной законопроект, в новую редакцию придет сопутствующий, по вопросам изменений и дополнений, третий будет вноситься в кодекс, связанный именно с одной поправкой. Либо Минюсту придется все это собирать», - отметил спикер.

Он перечислил основные направления вносимых в КоАП изменений и поправок.

«Первое, что там произошло (в КоАП) – это продолжение общего тренда на гуманизацию. Суть его заключается в том, что так или иначе выведено из КоАП около 10 статей-составов. Это связано с тем, что эти отношения так или иначе можно урегулировать гражданским оборотом, поэтому они выпали. Ряд санкций снижен, введены предупреждения, изменены некоторые виды взысканий в сторону менее репрессивных», - заключил А. Тукиев.

В работе круглого стола также приняли участие судьи Верховного суда, судьи городского суда, представители городской прокуратуры, Пограничной службы КНБ, департамента полиции Нур-Султана.


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Ключевые слова: Суды,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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