Об основных изменениях в КоАП рассказал представитель Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК Аслан Тукиев рассказал об основных изменениях, которые претерпевает Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кодекс об административных правонарушениях всегда находится на втором плане по отношению к Уголовному кодексу, ему не всегда уделяется должное внимание. Поэтому КоАП является объектом многочисленных изменений. В 2014 году я возглавлял рабочую группу, которая готовила новый проект кодекса. И с тех пор он повторяет траекторию развития прошлого кодекса, в него вносятся сотни изменений», - сказал Аслан Тукиев на круглом столе «О внесении изменений и дополнений в КоАП РК» в суде города Нур-Султана.

По его словам, ранее предполагалось, что изменения будут вноситься только один раз в год.

«Теперь же предполагается, что изменения в КоАП можно внести только отдельным законопроектом. Это означает, что будет основной законопроект, в новую редакцию придет сопутствующий, по вопросам изменений и дополнений, третий будет вноситься в кодекс, связанный именно с одной поправкой. Либо Минюсту придется все это собирать», - отметил спикер.

Он перечислил основные направления вносимых в КоАП изменений и поправок.

«Первое, что там произошло (в КоАП) – это продолжение общего тренда на гуманизацию. Суть его заключается в том, что так или иначе выведено из КоАП около 10 статей-составов. Это связано с тем, что эти отношения так или иначе можно урегулировать гражданским оборотом, поэтому они выпали. Ряд санкций снижен, введены предупреждения, изменены некоторые виды взысканий в сторону менее репрессивных», - заключил А. Тукиев.

В работе круглого стола также приняли участие судьи Верховного суда, судьи городского суда, представители городской прокуратуры, Пограничной службы КНБ, департамента полиции Нур-Султана.