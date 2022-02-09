Об основных факторах влияния на курс тенге рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на валютном рынке после беспрецедентных событий в начале января полностью нормализовалась. Об этом сообщила заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ».

Как отметила Алия Молдабекова, после почти недельного отсутствия торгов образовался накопленный спрос на иностранную валюту, и в условиях ограниченного числа продавцов 12 и 13 января Национальный Банк провел валютные интервенции. Их объем составил 240 млн долларов США. В дальнейшем вмешательства НБ РК в течение месяца не требовалось.

Основную поддержку тенге оказала позитивная динамика на нефтяном рынке. Однако, несмотря на рост цен на нефть, в январе курс тенге ослаб на 0,4%, до 433,52, отражая глобальное укрепление доллара США, ослабление валют основных торговых партнеров и продолжение оттока нерезидентов с долгового рынка РК.

В январе 2022 года инвестиции нерезидентов в ГЦБ РК уменьшились с 595,5 млрд тенге до 543,8 млрд тенге. В результате доля иностранных участников в ГЦБ РК снизилась с 4,26% до 4,04%.

Динамика российского рубля – основного торгового партнера РК – в течение месяца была негативной на фоне возросших геополитических рисков. Из-за напряженности ситуации с Украиной и санкционных угроз рубль ослаб на 2,85% за месяц, в отдельные дни превышая отметку 80 рублей, впервые с ноября 2020 года.

Объем предложения валюты со стороны Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в январе составил 696 млн долл. США, а продажа со стороны компаний квазигосударственного сектора – 346,5 млн долл. США. Повышение базовой ставки Национальным Банком позволило сохранять сравнительную привлекательность тенговых инструментов, оказав дополнительную поддержку тенге.

С начала февраля тенге укрепился на 1,3%, до уровня 427,95. Основными факторами положительной динамики национальной валюты являются высокая цена на нефть, которая держится выше отметки 90-91 долл. США за баррель, снижение геополитических рисков по ситуации с Украиной и, как следствие, укрепление российского рубля (на 3% с начала месяца). Поддержку нацвалюте также оказывают снижение спроса на инвалюту со стороны юридических лиц после активных наращиваний позиций в ноябре-декабре, а также благоприятный сезонный фактор перед налоговыми платежами эскпортеров в республиканский бюджет.