Об основных факторах влияния на курс тенге рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об основных факторах влияния на курс тенге, интервенциях и ситуации на валютном рынке рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает МИА «Казинформ».

«В течение месяца обменный курс тенге, отражая волатильность на внешних рынках, был подвержен движениям как в сторону ослабления, так и укрепления. Интенсификация конфликта между РФ и Украиной и глобальное ослабление валют и активов развивающихся рынков оказывали давление на тенге. В середине месяца курс тенге достигал на биржевых торгах отметки 512,17 тенге за долл. США.

В целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге был принят ряд мер по стабилизации валютного рынка. 9 марта торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар – тенге проводились в форме франкфуртского аукциона. В целом в марте Национальный банк проводил валютные интервенции в объеме 990,5 млн долл. США. Поддержку тенге оказывали продажи из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в размере 891 млн долл. США, а также продажи части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долл. США», - рассказала Алия Молдабекова.

По ее словам, для стимулирования рыночного курсообразования на рынке наличных иностранных валют Национальный банк расширил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты: для доллара США – с 6 тенге до 15 тенге, евро – с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года.

«Для снижения давления спекулятивного спроса, а также для обеспечения контроля за чрезмерным вывозом иностранной валюты Указом Президента введены ограничения на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов. В результате предпринятых мер и по мере относительного спада геополитической напряженности курс тенге отыграл значительную часть потерь и составил 467 к концу месяца, укрепившись за месяц на 5,7%. С начала апреля курс тенге продолжил укрепление и сейчас торгуется на уровне 449-450 на фоне продаж со стороны экспортеров и снижения спроса со стороны населения на иностранную валюту», - дополнила Алия Молдабекова.