Об организации еще одного рейса для эвакуации казахстанцев сообщили в посольстве РК в Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В посольстве Казахстана в Украине сообщили об организации еще одного автобусного рейса для эвакуации наших граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал диппредставительства.

«Уважаемые граждане Республики Казахстан! 28 февраля 2022 года в 09:30 от посольства Республики Казахстан в Украине планируется выезд автобуса в город Львов для эвакуации казахстанских граждан», - отмечено в сообщении.

Указано, что вместительность автобуса 50 мест. Адрес Посольства: Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08.

«Актуальную информацию просим отслеживать в социальных сетях и мессенджерах Посольства Республики Казахстан в Украине: Instagram: kazenbukr, Facebook: KazEmbassyUkr, Telegram: t.me/KZembassyinUKR», - добавили в посольстве.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины. Также были опубликованы контакты консулов РК в Украине.