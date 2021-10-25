Об оптимизации ведомственных учебных заведений рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об оптимизации подведомственных учебных заведений рассказали в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня проведена оптимизация учебных заведений, подготовка специалистов для органов внутренних дел ведется в пяти учебных заведениях МВД», - сообщил на брифинге официальный представитель вдомства Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что на сегодня функционируют факультеты профессиональной подготовки по оперативно-розыскной, оперативно-криминалистической, административно-правовой и уголовно-исполнительной деятельности, досудебному расследованию, информационным системам, радиотехнике, электронике и телекоммуникациям.

«Подготовка ведется также на факультетах послевузовского образования по программе магистратуры и докторантуры. Кроме того, ежегодно курсы повышения квалификации и переподготовки кадров проходят более 5000 сотрудников», - добавил Нурдилда Ораз.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел под руководством министра Ерлана Тургумбаева состоялось оперативное совещание, на котором рассмотрены перспективы развития учебных заведений МВД. В настоящее время в них обучается 1,6 тыс. курсантов.



