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    12:00, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об оптимизации ведомственных учебных заведений рассказали в МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об оптимизации подведомственных учебных заведений рассказали в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня проведена оптимизация учебных заведений, подготовка специалистов для органов внутренних дел ведется в пяти учебных заведениях МВД», - сообщил на брифинге официальный представитель вдомства Нурдильда Ораз.

    Было отмечено, что на сегодня функционируют факультеты профессиональной подготовки по оперативно-розыскной, оперативно-криминалистической, административно-правовой и уголовно-исполнительной деятельности, досудебному расследованию, информационным системам, радиотехнике, электронике и телекоммуникациям.

    «Подготовка ведется также на факультетах послевузовского образования по программе магистратуры и докторантуры. Кроме того, ежегодно курсы повышения квалификации и переподготовки кадров проходят более 5000 сотрудников», - добавил Нурдилда Ораз.

    Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел под руководством министра Ерлана Тургумбаева состоялось оперативное совещание, на котором рассмотрены перспективы развития учебных заведений МВД. В настоящее время в них обучается 1,6 тыс. курсантов.



    Теги:
    МВД РК Образование Правоохранительные органы
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