Об оптимизации адмрасходов в казахстанской полиции рассказал Ерлан Тургумбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько в казахстанской полиции оптимизировали административные расходы, рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Оптимизированы административные расходы. Высвобождено 13 тысяч квадратных метров площадей. Из центрального и областных аппаратов в низовые подразделения передано 630 единиц автотранспорта», - сказал Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.
Глава МВД отметил, что на сегодня принимаются меры по исключению несвойственных структуре функций.
«Эта работа координируется Комиссией по реформе правоохранительной и судебной систем при Президенте. В сентябре 2020 года все функции в сфере гражданской защиты переданы во вновь образованное Министерство по чрезвычайным ситуациям (22 788 единиц)», - резюмировал Ерлан Тургумбаев.
Ранее об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК рассказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе.
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