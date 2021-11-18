Об опасных участках на дорогах предупредили водителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские призывают водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах, особенно в период неустойчивой погоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году на дорогах республиканского значения, расположенных на территории области, зарегистрировали 46 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и 84 получили ранения.

Больше всего аварий – 14 из 46 – произошло в Кызылжарском районе. Здесь высокая аварийная опасность возле сел Пеньково, Асаново, Метлишино, Токуши на автодороге «Челябинск — Новосибирск», вблизи сёл Якорь, Соколовка, Красноярка, Желяково, на пересечении с автодорогой М-51 на дороге «Петропавловск — Ишим».

«Есть на территории области и такие участки, где отсутствуют неблагоприятные условия для движения, тем не менее, ДТП совершаются несколько чаще, чем в среднем по области. К таким относятся отрезок трассы «Петропавловск — Нур-Султан», между сёлами Чапаево и Трудовая Нива в Кызылжарском районе, районе села Аралагаш, участок дороги «Петропавловск — Жезказган» перед селом Николаевкой Есильского района», - сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Полицейские напомнили, что с приходом зимы снег и наледи затрудняют управление автомобилем, возрастает риск совершения дорожно-транспортных происшествий. На загородных дорогах, где разрешена высокая скорость движения, особенно внимательными следует быть на крутых поворотах, подъёмах и спусках, пересечениях со второстепенными дорогами, выездах из населённых пунктов, в местах, где лес подходит близко к дорожному полотну.

Стражи порядка и спасатели призывают водителей не игнорировать сообщения службы 112 о надвигающейся непогоде и не выезжать за пределы населенных пунктов в случае объявления штормового предупреждения.

По прогнозам синоптиков, ночью 18 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области - низовая метель. На юго-западе региона ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, днем ветер такой же силы на большей части региона.