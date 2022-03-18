Об опасности схода лавин в горах Алматы предупредили синоптики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 19-24 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - предупредили синоптики.



