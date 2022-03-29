Об опасности схода лавин в бассейнах рек Алматы предупредили синоптики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы предупредили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 29-30 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - сказано в сообщении РГП «Казгидромет».

Напомним, согласно информации РГП «Казгидромет», за сутки на 27 марта в период с 21:00 до 09:00 в Алматы выпало 23 мм осадков. С начала месяца выпало 146,1 мм осадков при норме 76 мм. В горах идет мокрый снег, высота на БАО – 107, Мынжылкы – 67, Медеу – 44.