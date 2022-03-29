РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:34, 28 Март 2022 | GMT +6

    Об опасности схода лавин в бассейнах рек Алматы предупредили синоптики

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об опасности схода снежных лавин в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы предупредили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    «В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 29-30 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - сказано в сообщении РГП «Казгидромет».

    Напомним, согласно информации РГП «Казгидромет», за сутки на 27 марта в период с 21:00 до 09:00 в Алматы выпало 23 мм осадков. С начала месяца выпало 146,1 мм осадков при норме 76 мм. В горах идет мокрый снег, высота на БАО – 107, Мынжылкы – 67, Медеу – 44.


    Теги:
    Погода Казгидромет Природа Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!