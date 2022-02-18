Об опасности схода лавин предупредили жителей ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита», в связи с неблагоприятными метеоусловиями – выпадением осадков и усилением ветра, с 18 по 21 февраля в горных районах области будет лавиноопасно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время - в течение 3-5 суток после сильного снегопада, оттепель после мороза, сильный ветер. В это время лучше воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112».
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