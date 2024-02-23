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    14:56, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Об опасности схода лавин предупредили жителей ВКО

    опасность схода лавин в горах
    Фото: ДЧС ВКО

    По информации филиала ГУ «Казселезащита» ВКТЭУ в связи с неблагоприятными метеоусловиями с 23  по 26 февраля в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС. 

    Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.

    — Многие лавиноопасные очаги угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона: 112, — напомнили в ДЧС.

    Теги:
    Дороги Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Транспорт Безопасность Лавина
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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