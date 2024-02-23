Об опасности схода лавин предупредили жителей ВКО

По информации филиала ГУ «Казселезащита» ВКТЭУ в связи с неблагоприятными метеоусловиями с 23 по 26 февраля в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Специалисты ДЧС ВКО рекомендуют жителям воздержаться от поездок в горы.

— Многие лавиноопасные очаги угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона: 112, — напомнили в ДЧС.