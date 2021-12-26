Об опасности при эксплуатации пиротехники напомнили в ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области напоминают о безопасной эксплуатации пиротехнических изделий в новогоднюю ночь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники департамента напомнили, что радиус опасной зоны при использовании пиротехнической продукции составляет 60 метров.
«Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны 60 метров, опасны и так называемые «бомбочки» и бенгальские огни, температура стержня достигает до 2 тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер», - прокомментировали специалисты ДЧС ВКО.
Важно также отметить, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям при пожаре.
Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:
· Изучать инструкцию
· Ни в коем случае не продавать фейерверки детям.
· Правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов. Зрителей ставьте подальше — не меньше чем за 35-50 метров от пусковой площадки.
§ Фейерверки запрещено использовать внутри здания и в помещении, особенно если там люди.
§ Запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре.
§ Категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, бросать в автомобили.
§ Нельзя наклоняться над салютом при поджигании фитиля.
§ Не сработавшие элементы и изделия залейте водой
Чтобы не допустить трагедий, специалисты ДЧС ВКО совместно с сотрудниками Департамента полиции проводят профилактические рейды на рынках области. Нарушителей, реализующих пиротехнику без разрешительных документов привлекают к административной ответственности согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях» по статьям 196 и 483. В регионе спасателями и полицейскими проведено более 50 рейдов, изъято 73 единицы контрафактной продукции.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники.
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