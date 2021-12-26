+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об опасности при эксплуатации пиротехники напомнили в ДЧС ВКО

26 Декабря 2021 20:19
Поделиться:
Об опасности при эксплуатации пиротехники напомнили в ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области напоминают о безопасной эксплуатации пиротехнических изделий в новогоднюю ночь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Несколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО
Мошенники заманивают казахстанцев шокирующими заголовками: как не стать жертвой в сети 87 коробок несертифицированной пиротехники изъяли в Акмолинской области Как предотвратить отравление угарным газом – рекомендации ДЧС ВКО

Сотрудники департамента напомнили, что радиус опасной зоны при использовании пиротехнической продукции составляет 60 метров.

«Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны 60 метров, опасны и так называемые «бомбочки» и бенгальские огни, температура стержня достигает до 2 тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер», - прокомментировали специалисты ДЧС ВКО.

Важно также отметить, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям при пожаре.

Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:

· Изучать инструкцию

· Ни в коем случае не продавать фейерверки детям.

· Правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов. Зрителей ставьте подальше — не меньше чем за 35-50 метров от пусковой площадки.

§ Фейерверки запрещено использовать внутри здания и в помещении, особенно если там люди.

§ Запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре.

§ Категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, бросать в автомобили.

§ Нельзя наклоняться над салютом при поджигании фитиля.

§ Не сработавшие элементы и изделия залейте водой

Чтобы не допустить трагедий, специалисты ДЧС ВКО совместно с сотрудниками Департамента полиции проводят профилактические рейды на рынках области. Нарушителей, реализующих пиротехнику без разрешительных документов привлекают к административной ответственности согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях» по статьям 196 и 483. В регионе спасателями и полицейскими проведено более 50 рейдов, изъято 73 единицы контрафактной продукции.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники.

Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #Регионы   #МЧС   #ДЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Несколько автодорог закрыли из-за сильной метели в ЗКО
Мошенники заманивают казахстанцев шокирующими заголовками: как не стать жертвой в сети
87 коробок несертифицированной пиротехники изъяли в Акмолинской области
Как предотвратить отравление угарным газом – рекомендации ДЧС ВКО
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
3 «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
4 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
5 399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
6 2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Читайте также
Почти семь тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от КВИ
87 коробок несертифицированной пиротехники изъяли в Акмолинской области
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив