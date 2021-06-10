Об оказываемой поддержке лицам с инвалидностью рассказал министр труда и соцзащиты населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета предусмотрено 468 млрд тенге. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью – одна из главных задач министерства. В 2020 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета было направлено 455 млрд тенге, в текущем году на эти цели предусмотрено 486 млрд тенге. По итогам прошлого года техническими средствами и услугами реабилитации, жизненно важными при инвалидности, обеспечены более 343 тысяч человек или 81% нуждающихся. Впервые в стране начато производство казахстанских кресел-колясок с электроприводом. АО «Тыныс» в 2020 году выдана 1381 кресло-коляска», - отметил в ходе отчетной встречи с населением министр труда.

Для удобства получателей, улучшения обеспечения средствами и услугами реабилитации запущен Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz). С января на Портал переведены все 55 видов технических средств реабилитации.

«По состоянию на 20 мая в портал направлены порядка 240 тысяч индивидуальных программ развития. Из них более половины выполнены», - добавил Серик Шапкенов.