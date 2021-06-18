Об охране розового озера Кобейтуз высказался аким Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос охраны розового озера Кобейтуз прокомментировал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. По его словам, на территории озера сделаны санитарные, водоохранные зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году этот момент вызвал общественный резонанс. Лично Глава государства обратил на это внимание. Это один из серьезных подарков для нашего региона. В то время, когда кругом стояли посты, мы определили 50 человек, которые на постоянной основе работали, чтобы сохранить это озеро. Было поручение Главы государства. Сегодня мы там сделали санитарные, водоохранные зоны. Последнее мероприятие, которое провели, - анализы совместно с Министерством экологии. К сожалению, там очень много тяжелых металлов. Поэтому для здоровья наших туристов небезопасно бывать на этом озере. Поэтому просьба воздержаться от поездок», - обратился к казахстанцам аким Акмолинской области.

В ходе онлайн брифинга он отметил, что туристическому бизнесу уделяется особое внимание. Сегодня на рынке туристического бизнеса в области работают более 500 туристических объектов, есть более 100 маршрутов.

«Сегодня у нас есть возможность принять более 1 млн туристов. Пандемия сыграла определенную положительную роль. Когда были закрыты границы, многие поехали в Боровое, Зеренды. Здесь надо сказать, что туробъекты будут работать с соблюдением всех санитарных норм. Приложение Ashyq тоже активно внедряется среди туристических объектов», - добавил Ермек Маржикпаев.