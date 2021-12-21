Об ограничении на вывоз горючего и лесоматериалов сообщили в погранслужбе в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте пограничной службы по Северо-Казахстанской области проинформировали об ограничении вывоза определенной продукции через границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента, речь идет о сжиженном нефтяном газе, бензине, дизельном топливе, отдельных видах нефтепродуктов и лесоматериалов. На эту продукцию вводится ограничение на вывоз через пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан в Российскую Федерацию.
В погранслужбе напомнили, что нарушение порядка провоза запрещенных материалов влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Напомним, в ноябре незаконный вывоз дизельного топлива и бензина пресекли пограничники в Жамбылской области. В декабре бензин под видом газового конденсата пытались вывезти из Туркестанской области.
- Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
- Льняное масло начали производить в Петропавловске
- Более 250 костанайских сел будут охвачены проектом «Ауыл - Ел бесігі»
- Сколько человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области
- Из-за сложных условий на дорогах просят быть внимательными водителей СКО
- Более шести млн тенге заплатили актюбинцы за нарушение режима карантина
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана