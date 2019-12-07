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Об ограничении движения на нескольких участках автодорог сообщили в МИИР РК
7 Декабря 2019 15:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ограничении движения для всех видов автотранспорта на автодорогах сообщили в МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1425, участок граница Акмолинской области - город Темиртау, а также на трассе «Екатеринбург-Алматы» км. 1275-1291, участок город Нур-Султан - поселок Жибек-Жолы», - отмечено в сообщении.
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