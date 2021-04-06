Об ограничении доступа к поиску базы данных налогоплательщиков высказался Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос касательно ограничений доступа к поиску базы данных налогоплательщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводим ревизию всех информационных систем государственных органов. Защита персональных данных ранее не вставала во главу угла нашей работы, потому что не было такой распространенности цифр. Сейчас во время пандемии цифровые каналы стали передовыми. Поэтому сейчас работаем. Комитет по информационной безопасности тоже создался год назад. Поэтому он проводит работу. Постепенно, поступательно выписывает штрафы, наказывает административными протоколами госслужащих. Сам лично создавал сайт Qamqor.gov.kz . Потом мне самому объяснили, что в любом случае это лучше сделать через аутентификацию, чтобы знать, какой человек запрашивает информацию, чтобы любой человек не мог просто так проверять информацию. Это делается не для того, чтобы ограничивать журналистов. Это делается для защиты персональных данных наших граждан», - прокомментировал министр.

«Я смогу как журналист зарегистрироваться на сайте КГД черед свое ЕЦП, смогу иметь доступ?» - поинтересовалась журналист.

Багдат Мусин ответил, что по юридическим лицам будет доступ, по физическим лицам не будет доступа.

«Эти данные являются персональными. В текущих реалиях Комитет информбезопасности искал различные варианты правильной реализации доступа к этой базе данных, и на сегодня мы пришли к мнению, что просто КГД даст доступ касательно юридических лиц. Мы занимаемся защитой персональных данных», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин прокомментировал информацию об утечке более 3 млн данных казахстанцев в сеть.