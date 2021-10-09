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    13:49, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Об оценившей в 7,3 млрд тенге актюбинский аэропорт фирме рассказали в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал о фирме-оценщике, которая оценила АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» в 7,3 млрд тенге в рамках программы приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перечни крупных объектов, подлежащих приватизации и передаче в конкурентную среду, определены приложениями 1 и 2 к Постановлению № 908. Основным критерием включения объектов в эти перечни является норма пункта 2 статьи 100-1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон о госимуществе), в соответствии с которой оценка объектов приватизации с балансовой стоимостью более 2500000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, осуществляется независимыми консультантами в соответствии с международными стандартами оценки», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, балансовая стоимость (собственный капитал) Аэропорта по результатам 2020 года составила 5,8 млрд. тенге, что не соответствует вышеуказанной норме Закона о госимуществе.

    «На основании пункта 3 статьи 100-1 Закона о госимуществе оценка объектов приватизации, балансовая стоимость которых составляет менее 2500000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности», - отметил зампремьера.

    Управлением финансов Актюбинской области договор об услуге по изготовлению отчета по оценке акций Аэропорта с оценщиком был заключен 5 марта 2021 года по итогам государственных закупок, осуществленных в порядке, установленном законодательством о государственных закупках (дата публикации объявления на портале госзакупок 17.02.2021 г.). Рыночная стоимость 100% акций Аэропорта согласно отчету оценщика составила 7,3 млрд тенге.

    При этом оценочной фирмой ТОО «Центр Оценки Астана», самостоятельно привлеченной Аэропортом (договор от 16 апреля 2021 года №143-ГЗ), рыночная стоимость 100% акций Аэропорта была определена в сумме 6,8 млрд. тенге. В мероприятиях по оценке крупных объектов в рамках исполнения Комплексных планов приватизации на 2016 – 2020 годы и на 2021 – 2025 годы оценщик до настоящего времени не участвовал.

    «В то же время оценщиком, начиная с 2017 года в установленном порядке осуществлена оценка более 350 других объектов приватизации в различных регионах республики (в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской областях, городах Шымкенте и Байконыре). Помимо этого, в Актюбинской области оценщиком проведена оценка трех объектов приватизации, являющихся имущественными комплексами юридических лиц (коммунальные государственные предприятия на праве хозведения «Эмбажылу», «Жемжылу», «Кенкияк-СК»). Нареканий и замечаний по представленным оценщиком отчетам об оценке этих объектов не поступало», - заключил А. Смаилов.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Парламент Аэропорт Экономика Мажилис Актюбинская область
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