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    23:17, 31 Март 2022 | GMT +6

    Об обязательствах Казахстана в рамках OПЕК+ на май 2022 года сообщили в Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об итогах 39-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета и 27-й министерской встречи ОПЕК+ сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня, 31 марта, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба ведомства.

    На заседании обсуждалось выполнение в феврале странами обязательств по Соглашению.

    По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысяч барр./сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.

    Обязательства Казахстана на май 2022 года составят 1, 638 млн барр./сутки.

    Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.

    Ранее сообщалось, что Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи. В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК, объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тысяч баррелей в сутки (1,3 млн тонн на период ремонта до конца апреля текущего года).



    Теги:
    Правительство Нефть/газ Минэнерго РК Энергетика Экономика
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