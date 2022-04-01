Об обязательствах Казахстана в рамках OПЕК+ на май 2022 года сообщили в Минэнерго
Сегодня, 31 марта, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба ведомства.
На заседании обсуждалось выполнение в феврале странами обязательств по Соглашению.
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысяч барр./сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.
Обязательства Казахстана на май 2022 года составят 1, 638 млн барр./сутки.
Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи. В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК, объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тысяч баррелей в сутки (1,3 млн тонн на период ремонта до конца апреля текущего года).