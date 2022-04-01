Об обязательствах Казахстана в рамках OПЕК+ на май 2022 года сообщили в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об итогах 39-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета и 27-й министерской встречи ОПЕК+ сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает МИА «Казинформ».

Сегодня, 31 марта, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании обсуждалось выполнение в феврале странами обязательств по Соглашению.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысяч барр./сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.

Обязательства Казахстана на май 2022 года составят 1, 638 млн барр./сутки.

Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан компенсирует свои обязательства по ОПЕК+ за счет сокращения добычи. В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК, объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тысяч баррелей в сутки (1,3 млн тонн на период ремонта до конца апреля текущего года).



