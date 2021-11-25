Об обстановке из-за погоды рассказали в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова обстановка в столичном аэропорту: сколько рейсов задержано, вылетело и ожидается на прилет ? Об этом рассказал заместитель председателя правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев по производственной части Ергазы Жолдасов , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выпал снег, больше месячной нормы за сутки. С 2:00 часов ночи до 09:00 утра нам пришлось закрыть полосу и почистить перрон. Задержано около 10 рейсов. Запасные рейсы отправили в аэропорт Новосибирска, Караганды и Алматы. В Новосибирск отправили грузовые рейсы. А пассажирские - в Караганду и Алматы. Утром запустили около 7 рейсов. На прилет ожидаем четыре рейса: московский и внутренние рейсы. Сейчас на перроне идёт обслуживание рейсов», - рассказал Ергазы Жолдасов.

По его словам, в связи с погодными условиями очень сложно очистить полосу. Однако, несмотря на это, проводится обработка каждого рейса. На обработку каждого рейса уходит как минимум полтора часа.

«На полосе лёд. Всю ночь мы чистили от снега. Сейчас нам придётся закрыть перрон с 14:00 до 16:00 часов , чтобы почистить и обеспечить безопасность пассажиров. Небезопасно обслуживать их. Нами принимаются все необходимые меры», - добавил он.

