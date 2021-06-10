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    10:20, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Об общей ситуации в экономике Казахстана, рассказал Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжают наращиваться объемы сельского хозяйства. Рост составил 3,1%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжают наращиваться объемы сельского хозяйства. Рост составил 3,1%. В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская область. При этом снижение отмечается в Северо-Казахстанской области», - сказал Асет Иргалиев.

    Министр добавил, что общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом.

    По всем 7 показателям положительный рост отмечается в 2 регионах – городе Шымкенте и Мангистауской области.

    По 6 показателям наблюдается рост в 7 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Павлодарская и Туркестанская области.

    В 7 регионах зафиксирован рост по 5 показателям.

    В Западно-Казахстанской области только по 2 показателям отмечается рост.

    В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту. По торговле наблюдается рост почти во всех регионах, за исключением Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

    По транспорту всё также в положительной зоне находятся только 3 региона. Это Атырауская и Мангистауская области, а также Шымкент.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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