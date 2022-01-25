Об образовательном процессе в школах и вузах рассказала глава Минздрава РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет осуществляться образовательный процесс в школах и вузах Казахстана, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране с учетом международного опыта: по рекомендации Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ пересмотрен формат обучения в организациях образования», - сказала Ажар Гиният.
Так, по словам министра, все дошкольные организации, учащиеся начальных классов и школы мощностью до 600 учащихся обучаются в штатном формате.
В организациях образования свыше 600 учащихся применяется дифференцированный подход к организации обучения, начальная школа в штатном режиме. Заполняемость не должна превышать 50%.
Кроме того, обязательно при выборе формата обучения учитывается уровень охвата вакцинацией.
В вузах и колледжах также введен дифференцированный подход: лекции – онлайн, остальные в штатном режиме по гибкому графику.
«При этом учитывая, что среди детей заболеваемость ОРВИ и КВИ повысилась в 1,3 раза, следует отметить что органами санэпиднадзора будет продолжаться мониторинг исполнения карантинных мер и при выявлении нарушений обучение будет переводиться в онлайн формат», - подчеркнула Ажар Гиният.
Глава Минздрава добавила, что в этой связи, акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях образования для недопущения резкого роста заболеваемости среди учащихся.
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