Об обновлении общественного транспорта рассказал глава «АлматыЭлектроТранс»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 100 автобусов до конца года получит алматинский перевозчик «АлматыЭлектроТранс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас идет обновление подвижных единиц. Осталось 8-10 дней до конца года, за этот период у нас будут новые 266 автобусов, из них 206 - 12-метровые, 60 автобусов - 18-метровые. 200 автобусов производства Zhong Tong. 60 автобусов Golden Dragon совместно c «AstanaMotors». Все эти автобусы нами приобретены, первоначальный взнос мы внесли за счет ресурсов компании, остальное кредитуемся по «БРК-Лизинг» - 60 автобусов, а 30 автобусов у нас уже в парке находятся, до конца года еще 30 поставим на учет», - сказал на пресс-конференции генеральный директор «АлматыЭлектроТранс» Гани Тажиев.

Кроме того, он отметил, что часть 18-метровых автобусов будут запущены по маршруту№38. Вместе с тем, на сегодняшний день в город прибыло 129 12-метровых автобусов, до конца года придут еще 77 автобусов.

«Мы этот год по обновлению подвижных единиц завершим. В целом это положительная часть нашей работы», - отметил спикер.