Об обновлении общественного транспорта рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит очередная сессия маслихата города, на которой рассматривается вопрос городского бюджета на 2020-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем каждый год закупать автобусы. Нам более тысячи автобусов не хватает. Сейчас одну большую партию купили, и частные автопарки обновляются. В бюджете тоже отражено на субсидирование выделяем большие деньги. Исходя из этого, будем ставить задачу перед нашими автопарками, чтобы автобусы были экологичные, чистые. Это означает, они или на газе должны работать или на электрической основе «, - сказал на сессии маслихата аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Также аким отметил, что будет проведена модернизация существующих троллейбусных сетей.

«Проведем полную модернизацию всех существующих линий, а новые, у нас изначально была такая идея – еще больше надо, но лучше электробусы пускать, чем дальше тратить деньги на линии и так далее. На более современные, в скором времени все страны постепенно перейдут на электробусы», - отметил аким.