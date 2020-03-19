Об обеспечении жителей Нур-Султана медицинскими масками рассказал Бахтияр Макен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в Нур-Султане обстоит ситуация с медицинскими масками, рассказал заместитель акима столицы Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наших горожан беспокоит вопрос продажи лекарств, защитных масок. В этом плане работаем усиленно для того, чтобы в полной мере обеспечить поставку всех лекарственных средств и масок», - сказал Б. Макен на брифинге в СЦК.

Он сообщил, что два дня назад руководством города были приняты меры по полному обеспечению масок.

«250 тысяч масками мы обеспечили. Сегодня мы ведем переговоры по дополнительным маскам с нашими дистрибьюторами, чтобы обеспечить масками. Резервы для специальных госорганов, военных и медицинских работников в достаточным количестве, так как им в первую очередь необходимы маски. В рамках меморандума у нас подписано продавать в розницу одному человеку не менее чем по пять штук. Это делается, чтобы не было никаких спекуляций. Эту работу мы ведем с «СК Фармация» и Минздравом. Помимо масок, есть и дезинфицирующие вещества, которые необходимы для горожан», - добавил заместитель акима.