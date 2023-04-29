Об обеспечении воинских частей говорили на Военном совете в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На базе регионального командования Орталық Национальной гвардии Республики Казахстан прошел Военный совет, в котором участвовали 7 воинских частей, входящих в состав регионального командования из СКО, Акмолинской, Костанайской, Карагандинских областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде прошел Военный совет. В ходе заседания обсуждались вопросы поддержания боевой готовности, проведение командно-штабных учений со взаимодействующими органами, сохранности жизни и здоровья, быта военнослужащих а также поддержания морально-психологического климата среди воинских коллективов.

Командующий Региональным командованием Орталық Национальной гвардии генерал-майор Сакентай Шекарбеков особое внимание обратил на обеспечение высокой боевой готовности, морально-психологическое состояние военнослужащих, воинскую дисциплину личного состава, а также меры по предотвращению суицидальных проявлений и коррупции в воинской среде, соблюдения правил дорожного движения военнослужащими.

«Воинские части, несмотря на все тяготы и сложности выполнения задач, проявляют профессионализм и продолжают выполнять поставленные задачи по охране общественного порядка и безопасности в городах, конвоируют осужденных и бдят на постах исправительных учреждений. В целом все служебно-боевые задачи, возложенные законом на региональное командование, выполнены в полном объеме, нужно усовершенствовать свои навыки и умения на благо личного состава», - отметил в своем выступлении генерал-майор Сакентай Шекарбеков.

Также был проведен мониторинг деятельности должностных лиц и выполненных задач за 2022 и аналогичный период 2023 года. По итогам Военного совета генерал-майор поставил задачи перед руководителями воинских частей о дальнейшем совершенствовании работы в сфере обороны.