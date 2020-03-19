Об обеспечении продовольственной безопасности в столице рассказали в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О продовольственной безопасности и работе торговых центров рассказал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, с сегодняшнего дня в столице введен карантин. Крупные торговые объекты, в частности ТРЦ, рынки, торговые дома, закрыты, кроме расположенных в них объектов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости. Аптеки, расчетно-кассовые отделения банков работают в обычном режиме. При этом эти объекты должны обеспечить бесперебойную работу в штатном режиме, усилить санитарные и дезинфекционные меры, то есть использование тепловизоров, наличие масок, установка санитайзеров. Также необходимо обеспечить соблюдение расстояния в один метр между покупателями в очередях, не допускать необоснованный рост цен на социально значимые продовольственные товары и товары первой необходимости», - отметил Ерлан Бекмурзаев.

Кроме того, он рассказал о том, что объекты, работающие в штатном режиме, должны обеспечить реализацию всех продовольственных товаров. Кроме овощей и фруктов сыпучие товары и сухофрукты нужно продавать в упакованном виде.

«Также требуется ограничить продажу сыпучих товаров (сахар, рис, гречка) в одни руки до 5 кг., подсолнечное масло – до 5 литров. Объекты общепита: рестораны, кафе, столовые также будут закрыты. При этом они могут работать по онлайн-заказам и доставке. Все остальные объекты бизнеса столицы в период карантина должны быть приостановлены. Это вынужденная мера. Здоровье людей - превыше всего. Просим отнестись с пониманием», - пояснил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.