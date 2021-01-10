Об обеспечении правопорядка на выборах рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров рассказал об обеспечении правопорядка на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большинство избирательных участков завершили свою работу. Комиссиями начат подсчет голосов. Сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Помимо охраны общественного порядка, они задействованы в обеспечении сохранности бюллетеней и протоколов при их доставлении в районные и областные комиссии. В целом за период выборов существенных правонарушений не зарегистрировано за исключением незначительных инцидентов», - сказал на брифинге Арыстангани Заппаров.

Заместитель министра внутренних дел РК заверил, что в целом обстановка к данному часу в стране стабильная.

«Пользуясь случаем, хочу заверить граждан, что работа по обеспечению вашей безопасности и охране общественного порядка нами будет продолжена», - добавил он.

Напомним, сегодня проходили выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. По данным ЦИК, в 12 регионах завершилось голосование, где сегодня работали 8 141 избирательных участков.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 20 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки.