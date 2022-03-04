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Об объектах утилизации медотходов рассказали в Правительстве

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Марта 2022, 17:44
Об объектах утилизации медотходов рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил правила утилизации медицинских отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Перечню продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов и токсичных отходов производства и потребления, объекты по сбору, хранению, удалению, сортировке, переработке, обеззараживания, утилизации (сжиганию) медицинских отходов 120 и более килограмм в час и выше относятся к объектам высокой эпидемической значимости и осуществляют деятельность при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта требованиям санитарных правил», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Соответственно, объекты по сбору, хранению, удалению, сортировке, переработке, обеззараживанию, утилизации (сжиганию) медицинских отходов до 120 килограмм в час относятся к объектам незначительной эпидемической значимости и осуществляют деятельность по уведомительному характеру.

«Требования к объектам по утилизации отходов, в том числе медицинских, определены санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». Кроме того, в санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» упорядочен порядок сбора, хранения медицинских отходов, определены виды используемой тары для сбора и транспортировки, этапы обработки, в зависимости от класса медицинского отхода», - заключил зампремьера.


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