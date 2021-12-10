Об изменениях в законодательстве об интеллектуальной собственности сообщили в Минюсте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова рассказала об изменениях в законодательстве об интеллектуальной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутатами Парламента РК инициированы законодательные поправки по вопросам интеллектуальной собственности. Поправки рассматриваются и обсуждаются в Парламенте в ходе рабочих групп, на которые также приглашаются все заинтересованные стороны: авторские сообщества, патентные поверенные, предприниматели, международные и национальные эксперты», - сказала Акерке Ахметова на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что поправки направлены на:

- повышение прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций,

- введение охраны нового объекта промышленной собственности «географическое указание»,

- предоставление краткосрочной охраны в отношении незарегистрированных промышленных образцов (не более 3-х лет с даты введения в оборот на территории Республики Казахстан) (во исполнение договоренностей в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом,

- введение «оппозиционной» системы (возможность подачи возражения против регистрации на стадии заявки) по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров,

- регулирование деятельности патентных поверенных.

В сфере коллективного управления правами предусматривается:

- передача прав авторов или правообладателей на коллективное управление правами только одной организации или нескольким организациям с разграничением по объему, территории и сферам управления

- обязанности по размещению детализированной информации на интернет-ресурсе о заключаемых договорах с пользователями и аудиторских заключений

- уточнение суммы на покрытие фактических расходов организации, а также направляемые в специальные фонды (не должны превышать 30% от общей суммы собранного вознаграждения)

- дополняется вид нарушений, за который организация должна быть лишена аккредитации (в частности, за применение ставок вознаграждения авторам ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных Правительством Республики Казахстан)

- вводится обязанность организации по направлению отчетов о собранном вознаграждении, удержанных суммах авторам и правообладателям через личные кабинеты на интернет-ресурсах организации.

«Законопроектом предлагается внести дополнение в статью 19 Закона «Об авторском праве и смежных правах» касательно возможности свободного использования оцифрованных учебных материалов в ходе учебного процесса без выплаты вознаграждения», - пояснила Акерке Ахметова.

Введение в законодательство Казахстана нового понятия «географическое указание», по словам вице-министра, позволит регистрировать географические указания отдельно от наименований мест происхождения товаров. Будут вестись два отдельных государственных реестра РК по данным объектам промышленной собственности.